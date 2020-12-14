Краснодар, , 13:49 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 декабря. Сутками ранее было подтверждено 184 случая заражения коронавирусом.

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«В Краснодаре выявлено 70 случаев, в Кущевском районе — 16, в Сочи — 15, в Туапсинском районе — 12. В Абинском районе заболели девять человек, в Славянском районе — восемь, в Темрюкском районе — семь. По шесть положительных результатов получено в Армавире и Калининском районе, по четыре — в Белореченском, Красноармейском и Павловском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 24 555 человек, выздоровели 16 579 пациентов. Скончались 713 человек.

В тяжёлом состоянии находятся 117 пациентов: 112 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, еще пятеро — на ЭКМО.