Москва, , 13:47 — REGNUM Партия «Единая Россия» предлагает сохранять пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату

Это очевидная несправедливость, подобную норму закона необходимо исключить. С таким предложением выступил в ходе первого Социального онлайн-форума «Единой России» депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

«Предлагаем законодательно исправить ситуацию и закрепить возможность несовершеннолетним получателям пенсии по потере кормильца официально подрабатывать с 14 лет во время каникул без потери пенсии. Мне кажется, это было бы справедливо», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» проводит Социальный онлайн-форум. Участие в нем принимает президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, представители волонтерских центров партии, развернутых по всей стране, главы регионов, депутаты всех уровней, федеральные министры. Участники обсуждают региональные практики оказания волонтерской помощи, возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Речь идет и о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса. В их числе — страхование учителей и немедицинского персонала больниц от рисков заражения коронавирусом, продление действия паспортов и прав с истекшим сроком действия, а также расширение возможностей для онлайн-продажи лекарственных препаратов.

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