Киев, , 13:42 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 — это «вымышленная болезнь», а любые вакцины от нее «не вызывают доверия».

Об этом он сказал вечером 13 декабря в эфире украинского телевидения.

«Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно — против выдуманной болезни COVID-19», — заявил Камельчук.

Вместе с тем, парламентарий не стал каким-либо образом аргументировать свою позицию, заявив лишь, что считает «ненормальным» выпускать на рынок вакцину с эффективностью 70% (Камельчук не уточнил, о какой именно вакцине он говорит).

В «Слуге народа» высказывания своего депутата по состоянию на первую половину дня 14 декабря пока не комментировали.

Отметим, что коронавирусом уже переболела вся «верхушка» президентской партии, включая самого Владимира Зеленского, спикера Рады Дмитрия Разумкова, главу фракции «СН» Давида Арахамию и других топ-политиков.