Уфа, , 13:39 — REGNUM Медсестру привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Зилаирского межрайонного суда.

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В суде было установлено, что в октябре текущего года в школе с. Акъяр Хайбуллинского района ученица 11 класса с признаками ОРВИ в течение нескольких дней ходила на уроки. При этом ее не отстранили от занятий.

Медсестра не обеспечила меднаблюдение за контактами школьницы, в журнале учета инфекционных заболеваний не было сведений о зарегистрированном случае заражения коронавирусом этой ученицы. А сам журнал не был подшит и пронумерован. Были зафиксированы и другие нарушения.

По данному факту в отношении медсестры был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В результате суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал женщину на 7,5 тысяч рублей.

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