Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,7%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Напомним, в выходные дни (12 и 13 декабря) ежесуточно выявляли 179 и 180 новых случаев заражения коронавирусом.

С конца марта в регионе зафиксировано 25 705 носителей SARS-CoV-2. На 100 тысяч населения приходится 1313,6 фактов заражения.

Выздоровело 22 352 пациента, в том числе 158 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 266 человек, из них один летальных исход зарегистрирован за минувшие сутки.