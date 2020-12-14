Киев, , 13:33 — REGNUM Система здравоохранения Украины сейчас может выдержать нагрузку порядка 32−35 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.

Об этом 14 декабря в эфире украинского телевидения заявил министр кабинета министров страны Олег Немчинов.

Соответственно, отметил он, именно при заболеваемости на уровне 32−35 тысяч новых случаев в сутки в правительстве будут думать о том, чтобы немедленно «закрывать страну на замок».

Немчинов заявил, что усилиями властей на Украине постоянно увеличивается «койкофонд».

"Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе — на 75 тысяч», — проинформировал министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня же министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на прошлой неделе (7−13 декабря) в стране было выявлено 78,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, тогда как на позапрошлой неделе было 89,3 тыс. случаев. По его мнению, это свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации с COVID-19.

9 декабря на Украине было объявлено о введении тотального локдауна с 8 до 24 января, при этом в правительстве заявили, что в случае резко ухудшения ситуации могут ввести карантин и раньше.