Владимир, , 13:32 — REGNUM Во Владимирской области 14 декабря подтвержден 191 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 15 тыс. 463 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 806 пациентов, в том числе 187 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 392 человека, восемь новых летальных случае подтверждено за последние сутки.

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