Пермь, , 13:28 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 32 случая смерти носителей коронавируса: 20 — от COVID-19, еще 12 — от сопутствующих заболеваний, сообщает 14 декабря оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии число жертв COVID-19 в регионе достигло 861. Кроме того, 522 человека, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье зарегистрировано 25 019 фактов заражения коронавирусом. В больнице находится 2051 человек, из них 99 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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