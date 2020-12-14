Пермь, , 13:26 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 316 носителей коронавируса. Среди них пятеро детей и 311 взрослых, сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,02. Оба показателя остаются на прежнем уровне. Добавим, на 13 декабря суточный показатель составлял 318 фактов заражения.

С конца марта в регионе зафиксировано 25 019 носителей SARS-CoV-2. Выздоровел 18 081 человек. От коронавирусной инфекции скончался 861 пациент.

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