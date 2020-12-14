Ташкент, , 13:25 — REGNUM Число паломников, посетивших Узбекистан в 2021 году, может достичь 700 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

В управлении отметили высокий потенциал мусульманских святынь, а также памятников иудаизму и буддизму. По оценке управления, экспорт туристических услуг по итогам 2021 года может составить $130 млн.

Напомним, власти Узбекистана планируют привлечь в 2021 году 1,7 млн иностранных и 7,5 млн местных туристов. Экспорт туристических услуг составит $370 млн.

Кроме того, министерству культуры и комитету по делам религий Узбекистана поручено отреставрировать 300 объектов культурного наследия и паломничества.

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