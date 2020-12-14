Тюмень, , 13:25 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 176 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 173 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 декабря коронавирусом заразились 20 78 человека. Выздоровели 19 278 человек, 161 пациент с COVID-19 скончался.