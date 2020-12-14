Бишкек, , 13:23 — REGNUM Руководителя и работников школы-интерната «Кут Билим» села Байтик Чуйской области Киргизии оштрафовали на 45,5 тысячи сомов (39,5 тысячи рублей) за нарушения, которые привели к массовому отравлению воспитанников учебного комплекса.

Представители министерства здравоохранения выявили целый ряд нарушений санитарных норм и правил и наложили взыскание в размере 23 тысяч сомов (20 тысяч рублей) на директора школы.

Также по 7,5 тысячи сомов (6,5 тысячи рублей) штрафа заплатят кладовщик-завхоз, медицинский работник и шеф-повар учебного комплекса.

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