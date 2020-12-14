Бишкек, , 13:22 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Эльвира Сурабалдиева на заседании республиканского оперативного штаба раскритиковала министерство здравоохранения за недостаточный контроль за деятельностью частных медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.

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По ее словам, отчет минздрава о работе частных медучреждений в регионах значительно отличается от реального положения дел в них.

Высокопоставленная чиновница акцентировала внимание на вопиющем случае, произошедшем в Джалал-Абадской области, когда в государственной больнице умерли сразу 8 из 9 пациентов, которых до этого лечили от коронавируса в одной из частных клиник.

«Случай в Джалал-Абадской области не должен повториться. Возникает вопрос о том, как медицинские центры и клиники получают лицензии, кто контролирует их деятельность, насколько оказываемые ими медицинские услуги соответствуют утвержденным требованиям?», — подчеркнула она.

Вице-премьер поручила руководству минздрава провести надлежащий мониторинг и оценку деятельности частных клиник, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности координаторов здравоохранения Чуйской и Джалал-Абадской областей за допущенные недостатки в работе.

Подводя итог, Сурабалдиева пообещала, что за выявленные в частных и государственных медстационарах нарушения ответственность будет лежать не на рядовых врачах, а именно на руководителях этих лечебных учреждений.