Ташкент, , 13:10 — REGNUM Власти Узбекистана планируют построить 400-метровый мост через реку Амударью, которая соединит Хорезм и Каракалпакстан, сообщили в пресс-службе главы государства.

13 декабря президент Узбекистана Шавкат Мизиёев встретился с активом Хорезмской области. Участники совещания обсудили создание «точек роста» в районах и городах региона.

В Хорезмской области также планируется построить железную дорогу протяженностью 79 км, которая соединит Шаватский в Караузякский районы. Протяженность моста через Амударью составит 413 метров. Кроме того, в ближайшие три года в области отремонтируют 2370 км автодорог.

Участники совещания также обсудили развитие бизнеса, здравоохранения, образования и культуры. В частности, в регион планируется направить 500 млрд сумов ($47,8 млн) на развитие семейного предпринимательства.