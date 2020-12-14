Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В ближайшие пять лет на реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в Новосибирской области будет направлено около 11 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов, приобретение нового оборудования и оснащение автотранспортом.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, главная цель программы — повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи.

«В частности, в ходе реализации программы планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе — пять поликлинических отделений, девять врачебных амбулаторий и два отделения общей врачебной практики. Для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для доставки пациентов, в том числе маломобильных, до медицинских организаций, запланировано приобретение 425 единиц автотранспорта», — рассказал Хальзов.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021−2025 годы» одобрена на заседании правительства региона сегодня, 14 декабря.