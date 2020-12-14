Минск, , 13:10 — REGNUM Белоруссия может начать производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 14 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом минской 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко, его слова передает агентство БелТА.

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Уточняется, что белорусский лидер рассказал, что в настоящее время руководство республики рассматривает три главных варианта в вопросе борьбы с распространением коронавируса: закупка российского препарата, производство на территории Белоруссии вакцины из российского штамма и создание собственной вакцины.

«Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска (это врачи и медсестры прежде всего). Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать её, но надо для себя и своих людей произвести вакцину», — сказал Лукашенко.

Также он добавил, что власти республики будут заниматься всеми указанными направлениями действия и в случае, если наработки белорусских ученых окажутся серьезными, станут разрабатывать свою вакцину от COVID-19.

При этом Лукашенко указал, что российская сторона готова предоставить Белоруссии все необходимое для того, чтобы наладить в стране производство вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 13 декабря на территории Белоруссии было выявлено в общей сложности 160 295 носителей коронавирусной инфекции.