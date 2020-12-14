Воронеж, , 13:06 — REGNUM В Воронежской области 31 декабря станет выходным для сотрудников органов власти региона и бюджетных организаций, остальным работодателям также рекомендовано объявить последний день года выходным. Об этом 14 декабря сообщил телеграм-канал правительства Воронежской области.

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Как сообщил губернатор Александр Гусев, выходной на 31 декабря, четверг, будет перенесен с субботы 26 декабря для органов местной исполнительной власти и подведомственных организаций. Также губернатор рекомендовал воронежским работодателям принять аналогичное решение.

«Надеюсь, руководители пойдут навстречу общественному мнению и позволят своим сотрудникам провести предновогодний день вместе с семьями, друзьями, близкими», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, решения о переносе выходного на 3 декабря уже приняли руководители десятков регионов РФ. В то же врем, например, губернатор Краснодарского края сообщил, что 31 декабря останется рабочим днём.