Стокгольм, , 13:41 — REGNUM С 14 декабря местные карантинные ограничения в Швеции ужесточаются на общенациональные предписания Агентства общественного здравоохранения. Чтобы напомнить гражданам об изменениях, власти разослали 22 миллиона СМС-сообщений. Однако генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём считает, что рассылка текстовых сообщений не приведёт к изменению поведения граждан в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Expressen.

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Напомним, что массовая рассылка 14 декабря будет осуществляться между 9:00 и 19:00 часами по местному времени. Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям отправит СМС-сообщения на 22 миллиона номеров, зарегистрированных в мобильной сети Швеции.

«До кого вы сегодня на самом деле пытаетесь достучаться с помощью СМС? 91% всех шведов каждый день следят за новостями о коронавирусе. 73% следят за новостями не реже двух раз в день. Вы думаете, что сейчас никто ничего не знает? Или вы хотите привлечь внимание?» — прокомментировал действия властей Шёстрём.

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