Москва, , 13:03 — REGNUM Осуждённые лица будут привлечены для работ по очистке Арктики от загрязнений. Об этом на X международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

«Территориальными органами ФСИН, относящимися к Арктической зоне, во взаимодействии с властями субъектов прорабатывается вопрос привлечения осужденных к принудительным работам для очистки Арктической зоны от загрязнения, в том числе с возможностью располагаться в мобильных модульных конструкциях для проживания осужденных», — сказала Коробкова.

По её словам, соответствующие договорённости уже достигнуты с властями Красноярского края: в частности, в Норильске появится здание для создания исправительного центра с возможностью размещения 56 человек.

Переговоры по размещению такого центра ведутся и с властями Архангельской области.