Чебоксары, , 13:00 — REGNUM В Чувашии с 2012 года, с начала действия федеральной программы «Земский доктор», в медицинские учреждения на селе трудоустроены 518 врачей. В 2020 году в селах Чувашии начали свою работу 47 врачей. По программе «Земский фельдшер», которая действует с 2018 года, в этом году трудоустроены 78 фельдшеров. Лидерами по приёму земских докторов и фельдшеровстали Канашский, Чебоксарский и Батыревский районы, сообщает минздрав чувашии.

Всего в 2020 году планируемая численность участников программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», утвержденная Минздравом РФ, — 148 человек (92 врача и 56 средних медицинских работника), на планируемый 2021 год — 119 человек, в том числе 75 врачей и 44 средних медицинских работника.

Ведомство напоминает, что с 2020 года врачам и фельдшерам, прибывшим в сельскую местность, расположенную на удаленных и труднодоступных территориях Чувашии, предусмотрены повышенные единовременные компенсационные выплаты: в размерах 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров.

Кадровый состав системы здравоохранения республики на данный момент составляет 5661 врач, 12 286 средних медицинских работников, 1239 младшего медицинского персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России рассматривают возможность создать программу «Земский строитель». С такой инициативой к главе Минстроя РФ обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициативМаксим Петунин.

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