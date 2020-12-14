Красногорск, , 13:35 — REGNUM Соотношений госпитализированных и выписанных из медучреждений пациентов с коронавирусной инфекции показывает положительную динамику. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на систему здравоохранения региона по-прежнему высокая нагрузка. Однако она справляется с поставленными задачами.

«На прошлой неделе мы госпитализировали столько же, сколько на предыдущей. Выписали больше, чем на предыдущей. Наша система здравоохранения, спасибо ей, справляется. Мы до конца декабря открыли 19,6 тысяч коек», — сообщил Воробьев.

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