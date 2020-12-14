Куса, Челябинская область, , 12:56 — REGNUM В Кусинском районе Челябинской области 43-летняя гражданка отдана под суд за убийство своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в октябре она расписала с гражданином алкогольные напитки, отмечая день его рождения. Затем между ними возникла ссора, во время которой он стал оскорблять женщину и избивать.

В ответ гражданка ударила своего мужчину ножом. Гражданин в итоге скончался. Женщина скоро предстанет перед Кусинским районным судом.