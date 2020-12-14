Ташкент, , 12:56 — REGNUM Центральная карантинная лаборатория Узбекистана приступила к анализу томатной продукции для выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата, сообщили в государственной инспекции по карантину растений при правительстве республики.

В инспекции пояснили, что указанный вирус малоизучен. Европейская и Средиземноморская организации по карантину и защите растений добавили вирус в соответствующий список только в сентябре 2020 года.

Отмечается, что вирус передается через семена, инструменты и при опылении. В настоящее время инспекция полностью приостановила ввоз семян томатов и перцев в Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из Кашкадарьинской области Узбекистана с 11 декабря 2020 года. Ранее также введен аналогичный запрет на вывоз томатов и перцев из Ферганской и Навоийской области.

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