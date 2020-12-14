Копенгаген, , 12:58 — REGNUM В первом квартале 2021 года начнется восстановление авиационного сообщения на международном уровне, и к лету оно вырастет до 70−80% тех объемов, которые были до пандемии коронавируса. Об этом 14 декабря сообщил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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«Медленное восстановление полетов начнется в первом квартале 2021 года и к лету, думаю, достигнет 70−80% от прежних нормальных объемов», — заявил он в интервью РИА Новости.

При этом Якобсен добавил, что Европе нравится идея с паспортами безопасности COVID-19 для международных перелетов, однако он считает, что к тому моменту технологии и наука станут лучше тестировать контролировать коронавирус.

Также директор по инвестициям Saxo Bank отметил, что, по его мнению, привычный ранее образ жизни, такие его элементы, как путешествия во время праздников, вернутся только частично.

«Однако думаю, что поездки по работе не достигнут прежнего уровня, компании будут их сокращать. Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернется вспять», — уточнил он.

При этом Якобсен отметил, что, как компании, так и сотрудники теперь уже поняли, что нет необходимости ехать в офис для того, чтобы вести продуктивную работу и это, помимо того, что экономит время и деньги на поездки, также помогает повысить уровень жизни множества людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что в настоящее время российская национальная валюта является недооценённой и у неё есть потенциал к укреплению до 65−66 рублей за доллар США.