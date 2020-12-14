Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирской области на карантин из-за ОРВИ закрыли школу в Убинском районе. По домам отправлены все 17 учеников, сообщила редакция «Сиб.фм» со ссылкой на министра образования региона Сергея Федорчука.

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В то же время коронавирусом заразились 67 школьников и 81 педагог, в детских садах — 15 детей и 72 работника, в вузах — 123 студента и 67 преподавателей.

В настоящее время на больничном находится 2591 сотрудник образования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 декабря все новосибирские школьники вернулись к очному обучению. При этом новогодние каникулы будут продлены на неделю — до 17 января.