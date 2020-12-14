14 Декабря
 
13:18

Во время пандемии коронавируса врачам помогают предприниматели.

13:09

Автоволонтёрство набирает обороты и в Краснодарском крае.

13:06

Автоволонтёрами в Иркутской области стали даже главы и депутаты небольших поселений.

13:04

В Иркутской области медикам активно помогают автоволонтёры.

13:01

Нужно уделить дополнительное внимание привлечению волонтёров-медиков — Дмитрий Медведев.

12:57

Медведев: особое внимание нужно уделить наличию доступности продуктов питания и лекарственных средств.

12:52

Дмитрий Медведев подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от нашего государства чрезвычайных действий.