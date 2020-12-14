Президент РФ Владимир Путин 14 декабря примет участие в Социальном онлайн-форуме волонтёров, который проведёт «Единая Россия».

На форуме обсудят региональные практики оказания волонтёрской помощи.

Также на площадке форума запланирована встреча Владимира Путина с Дмитрием Медведевым.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.