14 Декабря
13:18
Во время пандемии коронавируса врачам помогают предприниматели.
13:09
Автоволонтёрство набирает обороты и в Краснодарском крае.
13:06
Автоволонтёрами в Иркутской области стали даже главы и депутаты небольших поселений.
13:04
В Иркутской области медикам активно помогают автоволонтёры.
13:01
Нужно уделить дополнительное внимание привлечению волонтёров-медиков — Дмитрий Медведев.
12:57
Медведев: особое внимание нужно уделить наличию доступности продуктов питания и лекарственных средств.
12:52
Дмитрий Медведев подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от нашего государства чрезвычайных действий.