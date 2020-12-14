Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Согласно опросу, проведённому организацией Science and the Public, за последний год доверие жителей Швеции к результатам исследований и учёным увеличилось на девять процентных пунктов. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно опросу, 88% жителей Швеции доверяют учёным, занимающимся проведением научных исследований и лабораторных испытаний в университетах и колледжах. По сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 9%. 83% шведов доверяют выводам проводимых исследований, что является самым высоким показателем за последние три года.

Опрос также показывает, что более половины респондентов считают, что при борьбе с пандемией коронавирусной инфекции власти должны полагаться на достоверные знания, должным образом учитывая исследования ученых и специалистов.

В опросе, проведенном в период с 24 августа по 1 октября 2020 года, приняли участие 1 018 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции ужесточаются карантинные ограничения