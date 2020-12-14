Пенза, , 13:30 — REGNUM В Пензенской области решается вопрос, поставленный губернатором Иваном Белозерцевым, об обеспечении в новогодние праздники отдыха для детей из проблемных семей. Об этом ИА REGNUM 14 декабря сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Трем министерствам — здравоохранения, образования, а также труда и соцзащиты поручено подготовить предложения родителям, находящимся в «группе риска», чтобы отправить их детей на новогодние праздники в санатории и другие лечебные учреждения. Там ребятам помогут поправить здоровье и пройти реабилитацию, отметил губернатор. Руководству муниципальных районов необходимо организовать дежурство по проверкам проблемных семей, а также составить списки детей и договориться об их отправке в санатории. «Мы должны обезопасить и детей, и их родителей на время праздников», — добавил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, предстоящие зимние каникулы для школьников Пензенской области начнутся с 28 декабря и продлятся до 10 января 2021 года. Пока их продлевать не планируют.

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