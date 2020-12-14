Москва, , 12:59 — REGNUM Доля жителей России, готовых в ближайшее время сделать прививку от коронавирусной инфекции, достигла 42%. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведённого при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

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Показатель увеличился почти в два раза по сравнению с итогами опросов, проведённых в сентябре и октябре. Тогда заявили о готовности поставить прививку 23% респондентов.

В новом опросе участвовали более 3 тыс. человек. Из них 63% сообщили, что им известно о первой зарегистрированной в мире вакцине «Спутник V». Из них более 75% следят за информацией о клинических испытаниях препарата.

Из тех, кто определился в своём отношении к прививкам, в целом положительно относятся к ним 80%. При этом более 56% уверены, что вакцинация сможет остановить пандемию нового коронавируса.

Эксперты ФОМ констатировали, что в России довольно широко распространена установка на участие в вакцинации. При этом ориентация на отечественную вакцину, вероятно, будет распространяться по мере подтверждения её эффективности и безопасности.