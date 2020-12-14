Стокгольм, , 12:53 — REGNUM С 14 декабря в Швеции местные коронавирусные ограничения, действующие во всех ленах страны, ужесточают новыми общенациональными предписаниями. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

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Чтобы напомнить гражданам об изменениях, по всей стране власти отправят СМС-сообщения на 22 миллиона номеров, зарегистрированных в мобильной сети Швеции. В текстовых сообщениях, которые будут приходить между 9:00 и 19:00 часами по местному времени, подчёркивается личная ответственность.

«Вы должны проявлять внимание к своим согражданам», — сообщает Агентство общественного здравоохранения Швеции в новых предписаниях.

Указано, что СМС-сообщения будут отправлены даже на скрытые номера. Текст будет составлен на шведском языке.

«К сожалению, невозможно отправить СМС-сообщения на таком количестве языков, как хотелось бы», — прокомментировал глава пресс-службы Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Морган Улофссон.

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