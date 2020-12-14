Челябинск, , 12:42 — REGNUM В Челябинске 23-летний гражданин отдан под суд за наезд на пешехода и оставление места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 15 сентября этот гражданин, не имея при себе водительского удостоверения, управлял автомобилем «ВАЗ 21 074». На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Жукова возле дома № 20 он сбил пешехода, бросил автомобиль и скрылся.

В результате ДТП здоровью пешехода был причинён тяжкий вред. Ущерб потерпевшему уже возмещён, а обвиняемый признал за собой вину. Теперь уголовное дело рассмотрит Металлургический районный суд города.