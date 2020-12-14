Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирской области запретили проводить новогодние корпоративные банкеты и другие подобные мероприятия с 00:00 до 8:00 часов (время местное).

«В Новосибирской области предписано приостановить оказание услуг общественного питания в период с 00:00 до 08:00 (кроме предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания в гостиницах, зданиях (строениях, сооружениях) железнодорожных вокзалов, аэропортов, на автозаправочных станциях (комплексах), исключить проведение массовых мероприятий. Дополнительно одобрены требования к проведению новогодних праздников», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Андреем Травниковым.

При этом глава региона потребовал четкого соблюдения данного запрета и поручил профильным органам обеспечить его соблюдение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кинотеатры и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах Новосибирской области в ближайшее время смогут возобновить работу.

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