Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Свердловский территориальный орган Росздравнадзора начал мониторинг областных медучреждений, где лежат больные COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

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Проверочные мероприятия «направлены на профилактику нарушений обязательных требований», уточнили в ведомстве.

В Росздравнадзоре напомнили, что выдали в 2020 году уже 18 предостережений на устранение факторов, способных принести вред жизни и здоровью жителей. Проверки касались медорганизаций, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Свердловской области назвали недостоверной информацию о массовой гибели пациентов в Каменск-Уральской городской больнице. Министерство выехало с проверкой в медучреждение.

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