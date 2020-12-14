Москва, , 12:33 — REGNUM Более половины жителей России (53%) считают, что в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия. Не видят такой угрозы 39%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

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По мнению 37% опрошенных, в первую очередь главная угроза применения ядерного оружия исходит от США. Остальные страны вызывают у граждан РФ меньшие опасения: боятся ядерного нападения Китая 5%, Северной Кореи — 35%, стран Запада, НАТО в целом — 3%.

Большинство жителей России (76%) уверены, что нужно иметь ядерное оружие (среди старших — 88%). Не видят в нем надобности 17% респондентов (среди молодых — 29%).

Телефонный опрос проведен 20−22 ноября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщалось ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что власти США намерены провести серьезные переговоры с РФ и КНР по поводу сокращения ядерного оружия.

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