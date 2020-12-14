Париж, , 12:39 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2020 года самым продаваемым электромобилем на европейском рынке стала французская модель Renault Zoe. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В общей сложности за отчётный период автолюбители в Европе приобрели 84 тыс. экземпляров автомобилей с электрическим агрегатом. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что каждый третий электрический универсал, реализованный в Европе, является Kangoo Z.E. Эта модель также стала лидером продаж на европейском рынке в сегменте лёгких коммерческих машин с электромотором. С января по ноябрь нынешнего года дилерам удалось продать 8498 единиц электрокара Kangoo Z.E.

Напомним, по данным Ассоциация европейского бизнеса, в ноябре 2020 года на авторынке РФ было куплено 4211 автомобилей Renault Logan. Таким образом, это авто возглавило рейтинг самых продаваемых в стране моделей французского автопроизводителя.

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