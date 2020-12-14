Астрахань, , 12:30 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 14 декабря подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего скончались 309 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 11 тыс. 162 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом