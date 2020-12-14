Улан-Удэ, , 12:29 — REGNUM Жители Бурятии, встревоженные ростом цен на продукты питания, обратились к главе республики Алексею Цыденову с вопросом, можно ли что-нибудь с этим сделать. Руководитель региона подтвердил, что цены растут, объяснив это сезонными факторами и ввозом из-за границы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продуктовый рынок Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение — производить больше продуктов самим. Так, проект по гусиноозерским теплицам, который мы презентовали еще два года назад, но, к сожалению, не так быстро движется», — отметил он.

По его словам, после запуска проекта количество овощей на рынке вырастет. Кроме того, в республике реализуется проект картофеле‑ и овощехранилища в больших объемах. Глава надеется, что объекты позволят меньше зависеть от привозных овощей и сдерживать цены.

«Эти проекты, конечно, не одноминутные, они ещё в течение года будут реализовываться. Требуются тоже большие меры поддержки, но, я думаю, что мы всё равно доведем их до конца. И тогда у нас будут меньше скачки стоимости на продукты питания», — заключил Цыденов.

Добавим, что цены растут не только на овощи. Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в республике подорожали также подсолнечное масло — на 16,1%, варенье — на 8%, сахар — на 6,5%, яйца куриные — на 6,3%, колбаса — на 5,8%, печенье — на 5% и так далее.

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