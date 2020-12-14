Ташкент, , 12:29 — REGNUM В Узбекистан прибыла первая группа молодых женщин из Афганистана в рамках Программы развития ООН (ПРООН), сообщили 14 декабря в делегации Европейского союза в Узбекистане.

Десять девушек прибыли в Ташкент для получения образования в области агрономии. Они пройдут обучение в Образовательном центре по обучению афганских граждан в Термезе.

Конкурс для отбора участниц прошел в августе — сентябре 2020 года. Победительницами конкурса стали девушки в возрасте от 17 до 27 лет из шести провинций Афганистана.

Всего в рамках этой программы обучение пройдут 50 молодых женщин из Афганистана. На реализацию инициативы ЕС выделил грант в размере 2 млн евро. Учебный процесс организован в Узбекистане и Казахстане.

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