Астрахань, , 12:29 — REGNUM В Астраханской области 14 декабря подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего в регионе зарегистрировано 16 тыс. 140 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 908 человек.

Выздоровели 11 тыс. 162 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 309 человек скончались. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,08.

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19