Джакарта, , 12:28 — REGNUM В Индонезии продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно правительственным данным, за последние сутки в стране выявили 5489 случаев заражения SARS-CoV-2.

По состоянию на 14 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 623 309 носителей коронавируса.

В период с 13 по 14 декабря 2020 года 137 скончались от коронавируса в Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 18 956 человек в Индонезии.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 93 396 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчетам Гринпис, качество воздуха в столице Индонезии Джакарте не улучшилось, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии не ощутили улучшения качества воздуха из-за ковид-ограничений

Читайте развитие сюжета: Граждан Индонезии призвали поверить в программу вакцинации от COVID-19