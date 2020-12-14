Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 14 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев, 12 декабря — 169 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 78 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 62 года, 70 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 839 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 166 человек, на ИВЛ — 40 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 25 136 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1511 детей; 20 738 человек выписаны с выздоровлением (+96 за сутки).