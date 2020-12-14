Челябинск, , 12:25 — REGNUM В Челябинской области 37-летний гражданин осуждён за педофилию. Приговор вынес областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, житель посёлка Дубровка распивал спиртное с хозяином одной из квартир и совершил в отношении его 12-летней дочери насильственные действия сексуального характера. При этом в 2014 году он освободился из мест лишения свободы, отбыв девять лет за подобное преступление. За ним установили административный надзор.

Суд назначил ему 17 лет. Из них пять он проведёт в тюрьме, а остальное — в колонии особого режима. Также ему назначено принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра.