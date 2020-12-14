Махачкала, , 12:25 — REGNUM Более 10,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:00 14 декабря. За минувшие сутки в республике диагноз подтвердился у 150 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Отметим, что в последние дни в Дагестане наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19. Так, с 9 декабря в республике ежесуточно выявляют не менее 149 носителей коронавируса — таких показателей в регионе не было с июня.

Накануне в Дагестане выздоровели 66 человек с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике болезнь победили свыше 18,2 тыс. заразившихся или около 86,9% лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в республике, по официальным данным, 1034 пациента с коронавирусом, двое из них скончались за предыдущие сутки.

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