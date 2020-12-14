Красногорск, , 12:25 — REGNUM В Московской области 92 пункта готовы к приему жителей для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"На 92 пунктах завершены работы, они готовы для приема пациентов. Нам до прошлой субботы поступило 7044 [дозы] вакцины — они все использованы на текущий момент», — сказала Стригункова.

Также она отметила, что 13 декабря в регион поступила партия вакцин из 4400 доз.

«С сегодняшнего числа будет открыто расписание кабинетов вакцинации для жителей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19», — заявила Стригункова.

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