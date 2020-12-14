Ирвайн, США, , 12:20 — REGNUM Знаменитый игрок в World of Warcraft с ником Doubleagent достиг максимального уровня в дополнении Shadowlands, просто собирая цветы. Об этом 14 декабря сообщает портал Shazoo.

Doubleagent, также известный как «панда-пацифист», избегает прохождения сюжетных заданий WoW и сражений с другими персонажами. Вместо этого он предпочитает получать опыт за сбор различных ресурсов: растений и руды.

Напомним, впервые о Doubleagent стало известно ещё в 2014 году, когда он впервые достиг максимального уровня собирательством. С тех пор необычный геймер повторяет свой «подвиг» в каждом выходящем дополнении.

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