Липецк, , 12:19 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 14 декабря.

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Всего в регионе было зарегистрировано 168 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 220 человек.

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