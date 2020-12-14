Липецк, 14 декабря 2020, 12:19 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 14 декабря.
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Всего в регионе было зарегистрировано 168 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 220 человек.
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