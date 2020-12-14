Мурманск, , 12:18 — REGNUM В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 553 — за последние сутки умерли еще восемь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, с начала пандемии COVID-19 переболели 28 663 северян, из них 268 были признаны здоровыми за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области COVID-19 за последние сутки подтвердили еще у 283 человек.