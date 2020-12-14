Токио, , 12:15 — REGNUM Новые персонажи появятся в игре One Piece: Pirate Warriors 4 уже 17 декабря 2020 года. Об этом 14 декабря сообщает «Игромания».

В новый комплект дополнительных персонажей войдут Кодзуки Одэн, Окику и Кин'эмон. У каждого из героев будет свой уникальный стиль ведения боя и специальные атаки.

Напомним, One Piece: Pirate Warriors 4 — это экшен-игра по мотивам популярного одноимённого аниме-сериала. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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