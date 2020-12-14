Улан-Удэ, , 12:14 — REGNUM В ноябре продукты питания в Бурятии в среднем подорожали на 1,2% по сравнению с октябрём. При этом настоящий взлёт цен наблюдался на рынке овощей. Так, цены на огурцы выросли на 34,2%, помидоры — 20,9%, картофель — 11,6%, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата.

«Также наблюдалось увеличение цен на масло подсолнечное — на 16,1%, варенье, джем, повидло — на 8,0%, икру лососевых рыб — на 6,5%, сахар — на 6,5%, яйца куриные — на 6,3%, колбасу полукопченую и варено-копченую — на 5,8%, печенье — на 5,0%», — отметили в службе статистики.

На этом фоне такие продукты, как чай, маргарин, отечественное пиво и плавленые сыры подешевели на 3,4−4,6%.

Из непродовольственных товаров рекордсменами по росту цен стали медицинский препарат Линекс (+10% за месяц) и подержанные иномарки (+8,8%). Также подорожали медицинские термометры (на 6,4%), туалетная бумага (+2,9%) и так далее.

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