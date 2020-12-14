Москва, , 12:21 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в России было зарегистрировано 17 млн легковых машин, произведенных иностранными компаниями. Об этом 14 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства отметили, что легковушек в стране около 38% от общего объема всей автомобильной техники.

Больше всего в РФ числилось импортных машин из Японии — 7 млн единиц. На втором месте оказались автомобили из Германии. Их на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано 3,6 млн единиц. Кроме того, у российских автолюбителей на указанную дату в собственности находилось порядка 1,1 млн легковушек, выпущенных в Южной Корее и Великобритании.

Что же касается автомобилей, изготовленных в других странах, то их количество не дотягивает до 1 млн единиц.

Напомним, на середину нынешнего года в РФ числилось 2 392 000 мотоциклов. Из них мотоциклов российской сборки был зарегистрирован 61%, а мотоциклов зарубежного производства — 39%.

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